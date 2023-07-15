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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

في إطار البرنامج التثقيفي الموسع لأطفال مراكز الشباب..

ندوة تثقيفية تحت عنوان " أخلاقنا " بمركز شباب الإمامين والتونسي

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة "مودة" لتطوير مساجد آل البيت، ندوة تثقيفية تحت عنوان "أخلاقنا" بمركز شباب الإمامين والتونسي، في إطار البرنامج التثقيفي الموسع  لأطفال مراكز الشباب، يأتي ذلك في اطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة والمؤسسة .

أدار الندوة الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي ومن علماء الأزهر الشريف. والمنشد الديني الشيخ محمد الجزار، والشيخ طه عزت القارئ والمبتهل.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة علي أن هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مودة" يهدف إلى تأهيل سكان المناطق المحيطة بتلك المساجد وتنميتهم فى كافة الجوانب الحياتية، فى ضوء مبادرة السيد الرئيس لبناء الإنسان المصرى، ومبادرة "حياة كريمة" التى تتضمن الارتقاء بحياة المواطنين معيشيا وثقافيا واجتماعيا وتنمويا.

أشار "صبحي إلي أن رسالة وزارة الشباب والرياضة ترتكز بالأساس على الإنسان، والاهتمام بالنشء والشباب في كافة أنحاء الجمهورية من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إطار من التكامل"، لافتاً إلي  أهمية نشر القيم الفاضلة، وإرساء الأخلاق، ضمن المبادرات البناءة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت مذكرة التفاهم العمل على تطوير وتأهيل قاطنى المنطقة المجاورة لمسجد السيدة عائشة كخطوة أولى، من خلال توفير أماكن مخصصة بمركز شباب الإمامين والتونسى، ليكون مهيأ لتقديم الأنشطة التوعوية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية لرواد مركز الشباب، بهدف تفعيل دور مراكز الشباب لبناء المجتمع وتنميته اجتماعيا وتعليميا، وتفعيل دور الشباب لتنفيذ مبادرات مجتمعية نافعة للمجتمع، واستثمار طاقات الشباب فى عمل نافع ومفيد.

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