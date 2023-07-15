الجالية المصرية وممثلي الاتحاد في فرنسا في احتفالية كبرى بمعرض الملك رمسيس الثاني.. صور

احتفلت الجالية المصرية في معرض الفرعون المصري المقام علي أرض المعارض في بورت لا ڤيليت بمدينة الثقافة والعلوم والذي تستضيفه باريس .

أقيم الإحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية في ذكري ثورة يوليو المجيدة وفي هذه المناسبه القي معالي السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في فرنسا كلمه اشاد فيها بقوة وتميز العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا وخاصة من الناحيه الثقافية والإقتصادية والعسكرية بين البلدين في وجود الكثير من المسئولين علي كافة المستويات و كثير من الشخصيات الهامه والبعثات الدبلوماسية الموجوده في فرنسا.

ووجهوا تحية شكر وتقدير للبعثة الدبلوماسية المصريه في فرنسا ممثلة في رئيس البعثة صاحب الجهد المتواصل والعمل الدئوب السفير علاء يوسف .

وحضر الاحتفال عبدالرحيم الخولي عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج و نيافة الحبر الجليل الأنبا مارك اسقف باريس وشمال فرنسا .

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