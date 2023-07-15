زهرة البراءة تُقتلع.. تفاصيل صادمة بواقعة التعدي على طفلة بمايو

بين الحين والآخر، تتنامى إلى مسامعنا أحداث لم تكن لتتبادر إلى أذهاننا يومًا من الأيام، ولا ينفصل عن ذلك، وقائع التحرش بجميع أشكالها، ولكن الطامة الكبرى حينما يفقد الأطفال براءتهم إلى الأبد، على يد شياطين في هيئة بني البشر.

واقعة جديدة من ذلك النوع، اهتزت لها منطقة 15 مايو، حيث تتواصل التحقيقات التي تُجريها نيابة مايو والتبين الجزئية، ول واقعة هتك عرض طفلة داخل شقتها في غياب والدتها على يد كهربائي أثناء قيامه بتصليح بعض الأعطال.

المفاجأة تمثلت في أن المتهم، هو أحد أقارب والدة المجني عليها، واتضح أنه حضر لإجراء بعض أعمال الصيانة والتشطيبات الكهربائية في شقتها بمدينة 15 مايو، حيث طلب منها شراء بعض مستلزمات الكهرباء من الخارج وتركت معه الفتاة نظرا لأنه أحد أقاربها.

التحقيقات أشارت إلى أنه عقب عودة السيدة من الخارج، شاهدت الكهربائي يخرج من إحدى الغرف برفقة الطفلة يتصبب عرقا وبسؤاله عن سبب ذلك قرر قيامه بتقبيل الصغيرة فقامت بالاستغاثة بالأهالي ثم إبلاغ الشرطة.

المجني عليها تكشف تفاصيل الأمر:

بدورها، ذكرت الطفلة المجني عليها خلال أقوالها، أن المتهم استغل تواجدها بمفردها عدة مرات وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها، وأضافت المجني عليها أنه خشية من المتهم لم تخبر والدتها بما يحدث معها، حيث قام المتهم بالاعتداء عليها أكثر من مرة خلال أيام قليلة أثناء تواجده لتشطيب بعض مستلزمات الكهرباء في الشقة.

في وقت سابق، تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من "منار.ع" ربة منزل، تفيد بتعرض نجلتها "فريدة" 8 سنوات، لاعتداء جنسي، على يد المتهم "صابر,ع"، كهربائي، على صلة قرابة بعيدة بهم.

وأضافت والدة الطفلة فى بلاغ لقسم الشرطة: إنها تركت طفلتها فى الشقة مع الكهربائي، وتوجهت لشراء بعض الطلبات للمتهم لقيامه بأعمال تشطيب بمسكنها، وأنها عقب عودتها إلى الشقة فوجئت بالمتهم داخل غرفة نجلتها.

ولفتت والدة الطفلة، إلى أنه عقب دخولها غرفة الطفلة وجدت المتهم بداخل الغرفة، ونجلتها تستغيث بها وأخبرتها بقيام المتهم بالاعتداء عليها جنسيا.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة البلاغ، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

بعد ذلك، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق حول الأمر.