ضبط 270 قضية مخدرات و130 قطعة سلاح ناري

تواصل أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(270) قضية مخدرات ، (130)قطعة سلاح نارى،وتنفيذ (84545) حكم قضائى متنوع.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (270) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (289) متهمضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (124,272 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (43,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,795 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (15,055 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,470 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,330 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,075 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (700جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (558جرام).

عدد (6019) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (130قطعة سلاح نارى بحوزة99متهم).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية .

(24) بندقية خرطوش .

(98) فرد محلى.

(113) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

ضبط (231) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 84545 حكماً قضائياً

فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (84545) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(351) حكم جناية.

(28009) حكم حبس جزئى.

(4559) حكم حبس مستأنف.

(40753) حكم غرامة.

(10873) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم متهمان إرتكبا 4 حوادث متنوعة .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (307) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20879) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.