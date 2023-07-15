السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلاق مارثون انتقاء المواهب بالمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت صباح اليوم اولي لجان انتقاء المواهب الناشئة في رياضتي الجودو والمصارعة بمحافظتي الشرقية والدقهلية من مواليد ٢٠١١ و٢٠١٢ و ٢٠١٣.

والبداية من محافظة الشرقية مدينة الزقازيق مركز شباب الزنكلون في رياضة الجودو … حيث وصل عدد المتقدمين لخوض الاختبارات الي اكثر من ٣٠٠ ناشء وناشءة لاختيار الافضل منهم وتدشين مراكز التدريب مستقبلا ويشرف علي عملية الاختبارات اللجنة العلمية والفنية للمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي

كما انطلقت عملية الانتقاء في رياضة المصارعة من محافظة الدقهلية مدينة المنصورة ، حيث وصل عدد المتقدمين لخوض الاختبارات الي اكثر من ٧٠٠ ناشء وناشئة لاختيار الافضل منهم وتدشين مراكز التدريب مستقبلا ، ويشرف علي عملية الاختبارات اللجنة العلمية والفنية للمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي .

ويذكر ان عمليات الانتقاء للمواهب الناشئة بالمشروع القومي للموهبة لعام ٢٠٢٣ في ع ٧  رياضات ( المصارعة ،الملاكمة ،جودو، تنس طاولة، العاب قوي، رفع اثقال، تايكوندو ) على أن يتواجد عدد  "١٣٠ " لجنة انتقاء لهؤلاء المواهب فى جميع محافظات مصر ال ٢٧ وذلك خلال الفترة من ١٥ يوليو الحالى حتى ٣٠ سبتمبر المقبل ومن المتوقع  انتقاء عدد"  ٢٠٠٠"  لاعب ولاعبة لمرحلة البراعم .

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