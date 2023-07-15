وصول 31500 طن ألمونيوم لميناء سفاجا البحرى

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 43 طن بضائع عامة ومتنوعة، و670 شاحنةبضائع،شاحنةبضائع، و224 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36000 طن بضائع عامةومتنوعةو 328 شاحنةبضائع، و202 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامةومتنوعة، و342 شاحنة بضائع و 22 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحرى، اليوم لاستقبال العبارة أمل والسفينة CHIOS VICTORY، وعلى متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من السعودية، وتغادر الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادر ت الميناء العبارة أمل.

ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1600 طن بضائع عامةومتنوعة، و120 شاحنةبضائع، ويشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1890 راكبا بموانيها .

