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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مسابقة مصارعة ذراعين لشباب المنيا

جانب من فعاليات مسابقة
جانب من فعاليات مسابقة مصارعة الذراعين

تابعت إدارة الشباب والرياضة بسمالوط شمال محافظة المنيا ، تنفيذ مراكز الشباب ، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة على مدار اليوم، حيث قام مركز شباب ( بني غني ) بتنفيذ مسابقة رياضية  في مصارعة الذراعين .

وذلك بمشاركة 20رواد مركز الشباب  من طلائع المركز، حيث تم تقسيم الشباب المشارك لمجموعات في مسابقة مصارعة الذراعين ، والتي تعتمد على قوة ذراع المنافس في اللعبة ، وتحظى بشعبية كبيرة  في الصعيد ، وتم توزيع الجوائز على الفائزين.

وعلى صعيد اخر وبإطار حرص مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بالتجديد والإحلال الإداري بمراكز الشباب ، وإعطاء الفرص للمتميزين للتقدم وحمل المسئوليات الإدارية والتنفيذية ، ووفقا للخطة الموضوعة لذلك من إدارة الشباب والرياضة بسمالوط 

قام مركز شباب (جبل الطير) ، بفتح وإغلاق أبواب الترشح لإختيار مجلس إدارة جديد وجارى مراجعة الطلبات من قبل لجنة متخصصة ، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب ، وإشراف مباشر من محمد شوقي أبو خضير مدير إدارة  الشباب والرياضة بسمالوط.

الجريدة الورقية