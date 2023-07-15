مسابقة مصارعة ذراعين لشباب المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بسمالوط شمال محافظة المنيا ، تنفيذ مراكز الشباب ، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة على مدار اليوم، حيث قام مركز شباب ( بني غني ) بتنفيذ مسابقة رياضية في مصارعة الذراعين .

وذلك بمشاركة 20رواد مركز الشباب من طلائع المركز، حيث تم تقسيم الشباب المشارك لمجموعات في مسابقة مصارعة الذراعين ، والتي تعتمد على قوة ذراع المنافس في اللعبة ، وتحظى بشعبية كبيرة في الصعيد ، وتم توزيع الجوائز على الفائزين.

وعلى صعيد اخر وبإطار حرص مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بالتجديد والإحلال الإداري بمراكز الشباب ، وإعطاء الفرص للمتميزين للتقدم وحمل المسئوليات الإدارية والتنفيذية ، ووفقا للخطة الموضوعة لذلك من إدارة الشباب والرياضة بسمالوط

قام مركز شباب (جبل الطير) ، بفتح وإغلاق أبواب الترشح لإختيار مجلس إدارة جديد وجارى مراجعة الطلبات من قبل لجنة متخصصة ، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب ، وإشراف مباشر من محمد شوقي أبو خضير مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط.