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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الانتهاء من 157 مشروعًا تنمويًا بالإسكندرية في 6 قطاعات عام (21/2022)

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير "مُتابعة المواطن"، في محافظة الإسكندرية والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

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تفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية


وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من "خطة المواطن" إلى "مُتابعة المواطن"، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتهدف تقارير "متابعة المواطن" إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 157 مشروعاً تنموياً في 6 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، النقل، الإسكان، الري، الكهرباء) بتكلفة استثمارية كلية 4.6 مليار جنيه بمحافظة الأسكندرية خلال العام المالي (2022/21).

خطة التنمية المستدامة


وقال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تأهيل ترعة الفنجري ودليل الكرنك لتوفير مياه الري، وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة رفع طواريء مصرف العامرية وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع"، مضيفا أنه فيما يخص الهدف الرابع"التعليم الجيد" تم تنفيذ 36 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 628 فصل.
واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس "المياه النظيفة "، تم تنفيذ مشروعان لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالنسبة للهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، تم الانتهاء من 10 مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والانارة)، توريد وتركيب 337 عمود إنارة بمشتملاتها ، 1008 كشاف ليد.
وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، ذكر التقرير أنه تم تنفيذ 17 مشروعا لتطوير ميناء الإسكندرية والدخيلة، توسعة كوبري الكافوري، إنشاء كوبري بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي، إلى جانب الانتهاء من 13 مشروعا لرصف وتطوير الطرق المحلية نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 68 كم، إحلال وتجديد سور الكورنيش بطول 16كم، رفع كفاءة ميدان محطة مصر،  وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر "العمل المناخي" تم الانتهاء من 28 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، تنفيذ 8 مشروعات لتشجير وتجميل الأحياء، تطوير وتطهير بحيرة مريوط بطول 33.5كم.
وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في محافظة الإسكندرية أشار التقرير إلى الانتهاء خلال العام (21/2022)، من تنفيذ 173 فصلا، 10 مدراس، 8 أبراج شبكات محمول، توصيل شبكة الألياف الضوئية لقريتين، إنشاء 2 نقطة شرطة، مجمع خدمات حكومية، توصيل شبكة الغاز الطبيعي ل 5 قرى.

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