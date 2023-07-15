العالمي للبيئة: مصر نجحت في إنشاء صندوق الأضرار والخسائر للتغيرات المناخية (شاهد)

تقلبات مناخية متطرفة تضرب العالم هذا الصيف حتى أن قرية في أقصى الشرق الروسي وهي الأكثر برودة في العالم ولا تبعد عن الدائرة القطبية سوى 350 كيلومترا سجلت 32 درجة مئوية، ووسط توقعات بتجاوز درجات الحرارة معدلاتها القصوى ومواصلة الارتفاع لتصل إلى مستويات قياسية، سجل العالم في الثالث من شهر يوليو الحالي أعلى درجة حرارة في تاريخه منذ بدء تسجيل درجات الحرارة بشكل منتظم.

وقال الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، خلال تصريحاته عبر فضتئية “القناة الأولى”، اليوم السبت، إن يوم 4 يوليو الماضي سجلت أعلى درجة حرارة على الكوكب منذ عصور، قائلا:" أن ننتظر في قمة المناخ المقبلة في الإمارت العربية المتحدة التغير وتحرك العالم الحقيقي اتجاه ظاهرة التغيرات المناخية.

وأضاف أن مصر نجحت في إنشاء صندوق الأضرار والخسائر، والدول تضخ في التسليح في الحرب الروسية الأوكرانية مليارات الدولارات، ويجب الصرف على حياتنا بدلا من الصرف على الأسلحة، والبرلمان العالمي للبيئة يحاول خلال الفترة الأخيرة إيقاف الحرب، ومنع الدخول في حرب نووية.

وتابع نصير أن يجب إيقاف الحرب، وبعد ذلك وضع نظم، والموضوع مازال لا يمكن الحديث فيه ، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، واستخدام الأسلحة النووية في الحرب الروسية الأوكرانية خطر كبير على البيئة وخاصة بعد الأسلحة العنقودية.

وواصل أنه من المتوقع توقف الحرب الروسية الأوكرانية قبل قمة المناخ في الإمارات العربية المتحدة المقبلة،

وفي حالة استمرار الوضع كما هو فمن المتوقع حدوثكوارث حقيقية وليست كما نجد حاليا، لافتا إلى أن من الممكن أن يحدث هجرة جماعية من مناطق لأخرى، واختفاء دول في شكل جزر، ويحدث تغيرات كبيرة في شكل الكوكب، ويجب السيطرة على الزيادة السكانية في العالم وفي مصر.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن فيروس كورونا رد فعل طبيعي من البيئة لإنقاذ نفسها، وحصد أرواح مواطنين حول العالم.