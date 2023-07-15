على الحجار ومدحت صالح ضمن قائمة مطربي مهرجان العلمين (شاهد)

استعرضت عرضت قناة “إكسترا نيوز” تقريرًا عن أبرز الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين الجديدة، ومن ضمنها حضور الفنانين علي الحجار ومدحت صالح انضما لقائمة المطربين لمهرجان العلمين الجديدة.

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فرقة "كايروكي" ستكون من ضمن مقدمي حفلات مهرجان العلمين الجديدة

وأشارت سراج، خلال التغطية الخاصة على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن فرقة "كايروكي" ستكون من ضمن مقدمي حفلات مهرجان العلمين الجديدة، علاوة على حفلات أخرى يقدمها كل من الفنان تامر حسني، وراغب علامة، ونانسي عجرم، وإليسا.

عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي

ويضم مهرجان العلمين ضمن فعالياته 12 نشاطًا رياضيًا وترفيهيًا، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.