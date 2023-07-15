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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

56 محضراً تموينيا في حملات رقابية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، والمحال التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية.

حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، و تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأوضح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ، أن الوحدة المحلية حررت ٣٨ محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية جريس ، وتنوعت المخالفات بين( إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، و عدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجن).

بالإضافة ، إلى ١٢ محضرا خلال حملة على المخابز و الأسواق ، تنوعت بين سلع منتهية الصلاحية و سلع بدون فواتير ، بالإضافة إلى تجميع سلع مدعمة ، وتم التحفظ على كمية كبيرة من السولار والأعلاف ، فضلا عن ضبط ١٨٧ كرتونة عصير منتهي الصلاحية ، خلال حملة تفتيشية على الأسواق بنطاق المدينة .

وفى مركز العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز،  إن الوحدة المحلية حررت ٦ محاضر تموينية ، خلال حملة على المحال التجارية بقرية صفانية ، تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار،  و عدم وجود ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

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