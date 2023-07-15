56 محضراً تموينيا في حملات رقابية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، والمحال التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية.

حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، و تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأوضح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ، أن الوحدة المحلية حررت ٣٨ محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية جريس ، وتنوعت المخالفات بين( إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، و عدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجن).

بالإضافة ، إلى ١٢ محضرا خلال حملة على المخابز و الأسواق ، تنوعت بين سلع منتهية الصلاحية و سلع بدون فواتير ، بالإضافة إلى تجميع سلع مدعمة ، وتم التحفظ على كمية كبيرة من السولار والأعلاف ، فضلا عن ضبط ١٨٧ كرتونة عصير منتهي الصلاحية ، خلال حملة تفتيشية على الأسواق بنطاق المدينة .

وفى مركز العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت ٦ محاضر تموينية ، خلال حملة على المحال التجارية بقرية صفانية ، تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، و عدم وجود ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.