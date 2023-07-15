الشرطة الفرنسية تعتقل 96 شخصًا في يوم العيد الوطني

اعتقلت "الشرطة الفرنسية"، 96 شخصًا في يوم العيد الوطني يوم 14 يوليو، وفي ليلة 15 يوليو تم تسجيل 255 حريقًا مُتعمدًا للسيارات في البلاد، حسبما أفادت قناة "بي أف أم" التلفزيونية، اليوم السبت.

ونقلت القناة عن وزارة الداخلية الفرنسية، أن سبعة من رجال الشرطة أصيبوا بجروح، كما وقعت 51 حادثة استخدام ألعاب نارية ضد عناصر الشرطة والأمن.

وفي باريس وضواحيها تم اعتقال 53 شخصا خلال الليل من الجمعة إلى السبت، وتم تسجيل 62 حريقا.

ورغم ذلك، كانت فعاليات العيد الوطني هذه المرة أكثر هدوءا مما كانت عليه في عام 2022 . في العام الماضي تم حرق 423 سيارة، وإصابة 21 ضابط شرطة، وتم تسجيل 333 حالة إطلاق نار ضد عناضر الشرطة.

الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني 14 يوليو في فرنسا:

وأقيمت الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني 14 يوليو في فرنسا هذا العام في ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة. شارك ما مجموعه 130 ألف شخص في الحفاظ على النظام.

من ناحية أخرى، اعتمد البرلمان الفرنسي في التلاوة الأخيرة مشروع قانون "البرمجة العسكرية"، الذي يعني زيادة قياسية في ميزانية وزارة الدفاع إلى 413 مليار يورو في 2024-2030.

ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية على النسخة النهائية لمشروع القانون، الذي اعتمدته قبل ذلك لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي البرلمان. ومن بين 330 عضوا في مجلس الشيوخ، وافق 313 على الوثيقة وصوت 17 ضدها، ونال مشروع القانون موافقة الجمعية الوطنية (مجلس النواب).

وفي يونيو الماضي، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون "البرمجة العسكرية"، وبعد ذلك أقره مجلس الشيوخ، لكن مع بعض التغييرات. نتيجة لذلك تم إرسال النص إلى لجنة مشتركة، حيث كان على النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على حل وسط.

وبحسب مشروع القانون، سيتم رفع ميزانية الدفاع في 2024-2030، بشكل غير مسبوق، حتى 400 مليار يورو، مقابل 295 مليار يورو في 2019-2025.