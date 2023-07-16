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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القمة التنسيقية بنيروبي.. مصر تحلق في سماء إفريقيا

القمة التنسيقية الافريقية
القمة التنسيقية الافريقية

في ضوء اهتمام مصر بالقارة الافريقية بإعتبارها جزء لا يتجزأ من موقعها الجغرافي، تأتي مشاركة الرئيس السيسي غدًا في القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي.

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السيسي يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: "نقدر جهود السيسي لتوحيد صفوف بلدنا" (شاهد)

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن القمة التنسيقية الافريقية : 

تعد القمة التنسيقية هي النسخة الخامسة التابعة للاتحاد الافريقي.

تأتي القمة هذا العام تحت شعار"تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"

تم استحداث القمة عام 2019 تحت رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

تهدف القمة تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

كما تسهدف القمة تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي.

تم إقرار القمة التنسيقية في عام 2017 باعتبارها المنتدى الرئيسي للاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لمواءمة عملهم وتنسيق تنفيذ أجندة التكامل القارى.

 تعد القمة أبرز خطوات إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

تشهد القمة مشاركة عدد من التجمعات الاقتصادية الممثلة للمناطق الجغرافية المختلفة فى القارة السمراء ومنها: (الإيكواس- الكوميسا- الساديك وتجمع النيباد الذي تتولى مصر رئاسته حاليًا).

القمة تجمع مكتب مؤتمر الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، بمشاركة رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والآليات الإقليمية.

تناقش القمة عددًا من الموضوعات متمثلًا فى حالة التكامل الإقليمي في إفريقيا وفقًا لمعاهدة أبوجا.

كما تناقش القمة بحث واعتماد تقسيم فعال للعمل بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء بشأن القطاعات المتبقية وتقرير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وعرض لخطة التنفيذ العشرية لأجندة 2063م.

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