المشدد 7 سنوات للمتهم بالشروع في إنهاء حياة شخص

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامه بالشروع في قتل شخص بسبب تجارة المخدرات بمركز منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية 5161 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 1842 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد ع م م ط، 39 سنة، مقيم في مركز منيا القمح، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 31 مارس الماضي، وبدائرة مركز منيا القمح.

شرع وآخرين مجهولين، في قتل المجني عليه فريد ش ح ع، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لذلك سلاح ناري (بندقية خرطوش) وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبة أعيرة نارية استقرت إحداها بقدميه اليمنى واليسرى فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لدخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى ألا وهي أنه في ذات الزمان والمكان قد سرق المتهمين الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه وليد، شقيق المجني عليه الأول، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما، فيما تبين من التحريات الأولية أن المجني عليه الأول كان يتاجر في المخدرات وأن المتهم متعاطي مخدرات وقد وقعت الجريمة على إثر خلافات سابقة بينهما بسبب تجارة المخدرات.