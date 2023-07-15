عماد متعب: مهرجان العلمين حاجة تشرف (فيديو)

أشاد عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بتنظيم مهرجان العلمين الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة، قائلا: "أشكر الدولة المصرية على المنظر التحفة ده.. حاجة تشرف لا أحب المجاملة، لكننا نسافر إلى دول أخرى وندفع أموالا طائلة حتى نرى البحر".

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أشكر الدولة المصرية على تنظيم هذا الحدث الرياضي

وأضاف "متعب": خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أشكر الدولة المصرية أيضا على تنظيم حدث رياضي وموسم ترفيهي بالنسبة لمدينة العلمين، النجوم هنا يشاركون في الحدث، نحن سعداء بأننا تجمعنا ونلعب والناس تشاهدنا ونحن نلعب الكرة مرة أخرى".

الشعب المصري يعشق الرياضة والكرة

وتابع: "الجانب الرياضي في المهرجان مهم جدًا، فالشعب المصري يعشق الرياضة والكرة، فهي اللعبة الأولى والأكثر شعبية في العالم كله، كما يشهد المهرجان عددا كبيرا من الفعاليات الفنية والحفلات وكلها عوامل مكملة لبعض، فعندما ننظم مهرجانا يجب أن يكون كاملا ومتكاملا من جميع الاتجاهات، سواء كان مهرجانا رياضيا أو فنيا، والمهرجان سيحمل مفاجآت كثيرة للشعب المصري".