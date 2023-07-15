ميدفيديف يُهين جونسون.. يحتاج لعلاج بمصحة للأمراض النفسية

شن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "دميتري ميدفيديف"، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، "بوريس جونسون"، بعد عرضه قبول أوكرانيا في الناتو دون شروط، مُؤكدًا أنه يحتاج لعلاج "بمصحة للأمراض النفسية".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح اليوم السبت، كتب مدفيديف في قناته على تيلجرام: "يجب قبول هذا الأحمق المتقاعد، دون شروط في مستشفى للأمراض النفسية. هناك بالذات يمكنه التظاهر بالفتوة والصلابة والمطالبة ببدء حرب عالمية ثالثة".

واستشهد مدفيديف بأسطر من الأغنية الساخرة لفلاديمير فيسوتسكي، "رسالة إلى محرري البرنامج التلفزيوني" من مرضى "مأوى المجانين" الذين رغبوا في كشف لغز مثلث برمودا.

في تلك الأغنية، تصرف أحد "المجانين" بشكل مهووس لدرجة أن حتى المرضى الآخرين، أدركوا أنه يعاني من مشاكل عقلية.

وأشار مدفيديف إلى أن المصير نفسه، كان سينتظر جونسون لو دخل "دار المجانين".

قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو:

وفي وقت سابق، شدد جونسون في مقالة لصحيفة "ديلي ميل"، على ضرورة قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو دون أي شروط وفي أسرع وقت ممكن.

من ناحية أخرى، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، إنه تم الحصول على الرمز السري الخاص بهاتف جونسون القديم، وإنه قد يحتوي على رسائل حول عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا.

وكانت لجنة التحقيق قد طلبت الحصول على المعلومات الموجودة على الهاتف بحلول يوم الاثنين الماضي الساعة الرابعة مساء، إلا أنه لم يتم تسليم الهاتف والمعلومات في الموعد المحدد بسبب "تعقيدات في عملية فتحه".

وحسب المعلومات فإن جونسون نسي الرمز المستخدم لإلغاء قفل جهاز iPhone الخاص به والذي توقف عن استخدامه في مايو 2021 بعد أن تبين أن رقم هاتفه المحمول كان موجودا على شبكة الإنترنت لمدة 15 عاما.

ونفى مصدر مقرب من جونسون أن يكون رئيس الوزراء الأسبق نسي الرمز السري الخاص به، "هو فقط ليس واثقا مئة بالمئة من تذكره بشكل صحيح"، مؤكدا أن "الحكومة تمكنت من الحصول على رمز التعريف".

ورفض مكتب مجلس الوزراء التعليق على ما إذا كان قد تم الحصول على رمز المرو، قائلا فقط إن العمل لمساعدة جونسون على استعادة الرسائل مستمر.