ندوة إعلامية لأهالي ههيا عن "فقة التعامل بين الزوجين"

نظم مجمع إعلام الزقازيق برعاية أمل رشدي، مديرة المجمع، ندوة إعلامية بالوحدة المحلية بمنزل حيان بمركز ههيا بمحافظة الشرقية؛ عن فقة التعامل بين الزوجين.

أعدت الندوة ونظمتها هناء عبد الله أحمد، أخصائي إعلام بالمجمع، وحاضر فيها الشيخ هاني الألفي، والذي تناول خلالها القوامة بيد الرجل وهي مسؤولية، التدرج في علاج النشوز مطلب شرعي، تفسير معني "واضربوهن" وكيفية التعامل مع الخلافات الزوجية.

وأوضح الألفي أن من أهم الأسس التي تقوم عليها الحياة الزوجية السعيدة، وجود التفاهم بين الزوجين، ولأن الزواج هو مؤسسة اجتماعية تنشأ على الحب والتفاهم.