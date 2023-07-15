عاصمة الثقافة.. تدريبات على مشاهد ارتجالية في "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

انطلقت أمس الأول، ولمدة ثلاثة أيام، جولة تدريبات جديدة من مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لتدريب أبناء المحافظة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل.

سينما هيبس

وعلى مدار يومي الخميس والجمعة شهد مسرح سينما هيبس تدريبات تمثيل مشهد مسرحي مرتجل من جمل قليلة توضح علاقة الشخصيات الموجودة فيه والقضية، وكذلك التدريب على حروف اللسان وفن الإلقاء مع المخرج خالد أبوضيف، الذي قام بتدريبهم على نطق جمل بأحاسيس مختلفة كالحزن والفرح والاستفهام والتقرير إلى جانب محاضرة عن صفة اللغة القوة والضعف والاستعلاء والقلقلة والصفير وغير ذلك من الصفات.

ايقاعات الجسد

وعلى مسرح قصر ثقافة موط استمر الفنان ماهر الحجار في تدريب المشاركين على إيقاعات الجسد وميكانزم الحركة وكذلك تدريبات على الممثل وتنمية الخيال وكيفية تكوين فريق متعاون، استعدادا لعرض مسرحي يجمع في أدائهم ما بين الغناء الرقص والتمثيل.

فعاليات ابدأ حلمك بعاصمة الثقافة تقام بإشراف فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وتشهد المرحلة المقبلة تدريبات مكثفة للمتدربين بحضور كافة المدربين استعدادا لمشروع التخرج.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع د. هاني كمال المدير التنفيذي، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وتم إجراء الاختبارات، وقبول 60 متقدما من أبناء محافظة شمال سيناء، والتي انطلقت جولات تدريباتهم، كما تم فتح باب المشاركة لأبناء محافظتي قنا والمنوفية.