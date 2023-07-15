سيناتور أمريكي يُثير غضب جمهور تويتر لهذا السبب

أثار السيناتور الأمريكي الجمهوري، "ليندسي جراهام"، وهو من غلاة الروسفوبيا في الولايات المتحدة، امتعاض وغضب جمهور موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بكلماته عن دعم أوكرانيا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح اليوم السبت، قال جراهام، في تغريدة، إن الجنود الأمريكيين لا يموتون في أوكرانيا، والولايات المتحدة تخصص "نسبة ضئيلة" من ميزانيتها الدفاعية وتقاتل الجيش الروسي بأيدي الأوكرانيين.

ووصف السيناتور كل ذلك، بـ "الصفقة الجيدة المفيدة لأمريكا".

ورد مستخدمو الشبكة الاجتماعية من الولايات المتحدة بشكل غاضب على هذا التصريح.

وقال المستخدم United We Stand: "هل 150 مليار مبلغ صغير؟ عمليا هذا يمثل أكثر من 20 بالمائة من ميزانيتنا الدفاعية السنوية".

وصرح Marc Rudov: "نريد استرجاع أموالنا".

صفقة جيدة لأمريكا:

وأضاف المستخدم American Bossy: "لا. هذه ليست صفقة جيدة لأمريكا. إنها أموال تم رميها في المرحاض. هذه حرب لا يمكن كسبها. لم يكن من المفترض أن نكون هناك على الإطلاق. توقفوا عن ذلك".

وأفاد Jack Spitz في تعليقه: "مئات الآلاف من الناس ماتوا بدون فائدة، هل تعتقدون أن هذه صفقة جيدة؟ عار عليكم".

وتابع المستخدم Moses: "لو كنتم تفهمون في السياسة الخارجية، لما قمتم بغزو العراق".

وأردف Proud Conservative في إشارة إلى كلمات المرشح الرئاسي الأمريكي مايك بنس، الذي تحدث في اليوم السابق أيضا عن المشكلات الداخلية للولايات المتحدة على خلفية دعم أوكرانيا: "أوكرانيا ليست ضمن مشاغلي".