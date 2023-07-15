رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات ورشة عمل بقسم النساء والتوليد

شهد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الورشة العلمية التي نظمها قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري عن المشيمة الملتصقة، وذلك بحضور الدكتور مجدى امين القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور صلاح رشدى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صلاح محمد رشيد رئيس قسم النساء والتوليد.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق أن الجامعة تحرص علي تنظيم كافة الفعاليات والدورات التدريبية على مدار العام، بهدف إعداد أطباء ذوي كفاءة ومهاره عالية بما يتناسب مع التطورات الحديثة ومستويات التدريب المتقدمة في العالم، مما تمكنهم من تحمل مسؤولية التصدي للمشاكل الصحية والسيطرة عليها في المستقبل.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي ان فعاليات ورشة العمل استمرت على مدار يومين، و شارك بها نخبة من اساتذة النساء والتوليد من جامعات سوهاج والمنيا واسيوط والقاهرة، وذلك بحضور اكثر من ١٥٠ طبيب وطبيبة نساء وتوليد من مختلف مستشفيات المحافظة، مؤكدًا علي حرص الكلية علي تنظيم تلك الفعاليات علي مدار العام لتبادل الخبرات والمعرفه من اجل تقديم خدمه طبية متميزه للمرضي.

وقال الدكتور صلاح محمد رشيد ان اليوم الاول لورشة العمل اشتمل علي اجراء العمليات مع نقل مباشر من غرفة العمليات ومناقشات للجراحين عن طريق Live transmission ، وتم إجراء عمليات لحالات معقده من المشيمة الملتصقة بجدار الرحم، وبالتعاون بين اساتذه من ثلاث جامعات سوهاج والمنيا وأسيوط حيث مثل جامعة سوهاج الدكتور مجدى عبد الرحمن، والدكتور أحمد على خليفه، وجامعه اسيوط الدكتور كمال زهران وجامعه المنيا الدكتور سعد الجيلاني و الدكتور احمد ربيع.

وأضاف الدكتور مجدي عبد الرحمن استاذ أمراض النساء والتوليد ومنسق ورشة العمل ان اليوم الثاني اشتمل علي المحاضرات النظرية والفيديوهات التطبيقية للعمليات وأساليب الجراحه المختلفة وحاضر فيها نخبه من اساتذة النساء والتوليد من كليات طب القصر العينى، وكلية الطب باسيوط، وكلية الطب بسوهاج.