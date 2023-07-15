الإسماعيلية تتصدى لمحاولة بناء بدون ترخيص بحيِّ ثاني

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ الإسماعيلية اليوم السبت، بإزالة شدة خشبية وإيقاف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص للدور العاشر علوي وذلك بشارع الغابة منطقة حي السلام .

واشارت سعدية ابراهيم حجاب رئيس حى ثانى انة بالمرور على الحى تلاحظ وجور تشوين رمال وزلط وخلاطة خرسانة وبالسؤال عن الرخصة الخاصة بالعقار تواجد عدم وجود رخصة بالدور العاشر وتم تكليف مهندس خالد الإمام مدير الإدارة الهندسية بحى ثانى بعمل تقرير و التحفظ علي معدات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.