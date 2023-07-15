موعد حفل علي الحجار بمهرجان الصيف الدولي

يستعد النجم علي الحجار، لاحياء حفلاً غنائياً بالإسكندرية يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس، وذلك ضمن مهرجان الصيف الدولي.

ومن المقرر ان يقدم النجم علي الحجار، خلال الحفلة مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

أزمة مدحت صالح وعلي الحجار:

وكان قال المطرب الكبير علي الحجار، خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامي خيري رمضان على قناة "القاهرة والناس"،: "فوجئت باتصال هاتفي من الشاعر جمال بخيت قبل أيام، ولفت انتباهي إلى أن مدحت صالح عقد مؤتمرًا صحافيًا داخل دار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل مشروعه الغنائي الجديد باسم (الأساتذة)، واستعرض لي كل تفاصيله".

وتابع: "توقعت أن يكون مشروع مدحت صالح مختلفًا عن فكرتي التي أعمل عليها، لكني فوجئت بحجم التشابه الكبير بينهما"، لافتًا إلى أن "مدحت صالح يدرك جيدًا أنني أعمل على فكرة إحياء التراث منذ 21 عامً، وما حدث ليس توارد أفكار بل هي أفكاري نفسها وكلامي، لذلك كنت أتمنى أن يتواصل معي قبل الإعلان عن مشروعه".

معلومات عن النجم علي الحجار

التقى مع بليغ حمدي، الذي شاهده يغنى في حلقة من حلقات برنامج الموسيقى العربية الذي تقدمه رتيبة الحفنى، ليبعث في طلبه ثم ظل يتدرب معه حوالى سنتين حتى اختار له بليغ حمدي، كلمات الشاعر الغنائي الكبير عبد الرحيم منصور.

أغنية (على قد ماحبينا) لتكون البداية التي قدمه بها للجمهور في حفل ليلة رأس السنة عام 1977، ثم كان الألبوم الأول الذي تضمن أربع أغنيات كتب عبد الرحيم منصور ثلاثة منها وكتب بليغ حمدي بنفسه أغنية رابعة بعنوان “قالت” تحت اسمه المستعار كشاعر وهو (ابن النيل).

غنى النجم علي الحجار، من الحان الملحن الكردي هلكوت زاهر أغنية باسم رجعنا لبعضينا من كلمات هاني الصغير، وشاركت فيها المطربة الكردية ليلى فريقي كانت من اقوى ديو مشترك عربي وكردي.

يعتبر علي الحجار أول مطرب عربي ومصري، شارك في ديو مشترك مع مطربة كردية وأول مطرب عربي غنى من ألحان الملحن الكردي هلكوت زاهر وحققت نجاحا في كردستان.