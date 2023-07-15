الجزائري عبد الله الحاج: أحلم بالاحتراف في أوروبا أو الخليج

قال حارس اتحاد الجزائر عبدالله الحاج صادق، إنه يتمنى مثل كثيرين الانضمام لفريق الأهلي المصري الأكثر تتويجا في العالم بالبطولات المحلية والأفريقية والمشاركات في بطولة كأس العالم للأندية التي استطاع خلالها تحقيق البرونزية.

وكشف عبدالله الحاج صادق، عن أمنيته في الاحتراف إلى إحدى الدوريات الخليجية أو أوروبا لتأمين مستقبله؛ فضلا عن تحقيق طموحه في الاحتراف.

وشدد الحارس الجزائري الشاب عبدالله الحاج صادق، على أنه يجتهد كثيرا في التدريبات للخروج بمستوى جيد عند حراسة مرمى الفريق الثاني لاتحاد العاصمة الجزائري؛ والزود عن فريقه.

وأوضح عبدالله الحاج صادق، أنه حصل مؤخرا على أفضل لاعب في المباراة الأخيرة من موسم 2022 / 2023، حيث فاز فريقه بالبطولة الوطنية لموسم 2023/2022 تحت 19 عامًا في موسمه الأول.

يذكر أن عبدالله الحاج صادق، هو من (مواليد 1 يونيو 2004)، لاعب كرة قدم جزائري، ويلعب في مركز حراسة المرمى، ويلعب حاليا في نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

وولد عبدالله الحاج صادق؛ في منطقة البليدة، وبدأ مسيرته مع فريق اتحاد البليدة المحلي، وانضم إليه وهو في السادسة من عمره.

أكاديمية نادي البليدة ثم أمضى عامين في أكاديمية نادي البليدة، قبل أن يتم ترقيته إلى فريق الناشئين.

وبناءً على طلب والدته، واصل التركيز على دراسته، ولعب كرة القدم أثناء التحاقه بالجامعة.

فريق شبيبة القبائل ثم ذهب عبدالله الحاج صادق، للانضمام إلى فريق شبيبة القبائل الجزائري، لكنه لم يظهر خلال موسم 2021–22 لانشغاله بالدراسة.