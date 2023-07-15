تفاصيل الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين فرنسا والهند

اتفق الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، مع رئيس الوزراء الهندي ،"ناريندرا مودي" على نشر خريطة طريق لعام 2047 تهدف لتطوير وانتعاش شراكة شاملة، في مسعى لإظهار"العلاقة الاستراتيجية الخاصة" بين نيودلهي وباريس.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، صباح اليوم السبت، قال ماكرون في خطاب مشترك قبل عشاء في متحف اللوفر لمناسبة اليوم الوطني الفرنسي، "سنواصل تعزيز علاقة الثقة التاريخية بين بلدينا" اللذين يحتفلان بالذكرى الخامسة والعشرين لشراكتهما الاستراتيجية هذه السنة.

أعلى وسام في فرنسا:

من جهته، قال مودي الذي منح في وقت سابق وسام جوقة الشرف من رتبة الصليب الأكبر، أعلى وسام في فرنسا، "نعتبر فرنسا شريكا طبيعيا.. وضعنا خريطة طريق للسنوات الخمس والعشرين المقبلة".

تتضمن الدعامة الأولى من خريطة الطريق التعاون في مجال الأمن وسبل تطويره.

وكانت الهند أعلنت الخميس، أنها تريد شراء 26 طائرة من طراز رافال البحرية لتجهيز حاملة طائراتها، إضافة إلى ثلاث غواصات من طراز سكوربين، بالإضافة إلى 36 طائرة من طراز رافال كانت طلبتها لقواتها الجوية.

كذلك، يعتزم البلدان التعاون من أجل التطوير المشترك لمحركات مروحيات نقل ثقيل. وأُبرم في هذا الإطار عقد بين شركة هندوستان للملاحة الجوية "هال" وشركة سافران هليكوبتر انجينز.

وكشف البلدان أيضا اتفاقات تعاون عدة في المجال الفضائي بينها وضع نظام مشترك للمراقبة البحرية عبر الأقمار الصناعية وإطلاق بناء قمر صناعي فرنسي-هندي يعمل بالأشعة تحت الحمراء "تريشنا".

وأظهرا طموحهما في تعزيز التعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تطمح فرنسا لأن تكون قوة وازنة.

وتُشكل حماية البيئة الدعامة الثانية لخريطة الطريق الموقعة الجمعة. من بين المبادرات التي تمت الإشارة إليها، مكافحة البلاستيك الأحادي الاستخدام، وتطوير التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وهو مبادرة مشتركة بين فرنسا والهند أطلقت في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين.

أما الدعامة الأخيرة فتتعلق بالتعاون في البحث والمبادلات الجامعية.

وأشار مودي إلى أن "الهند مستعدة للمساهمة في استعادة السلام الدائم"، في وقت تواصل بلاده اتباع التعددّية في علاقاتها الخارجية، وتستمر في تعاونها مع روسيا رغم قطع الغرب علاقاته معها منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.