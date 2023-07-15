تحت شعار « قادة الجمهورية الجديدة »

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، عن شروط الالتحاق بالبرنامج القومي لإعداد وتأهيل النشء والشباب للقيادة في نسخته الأولى بمحافظات القاهرة الكبرى، الذي يحمل شعار «قادة الجمهورية الجديدة» تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة.

ويستهدف البرنامج نحو بناء القدرات وصقل المهارات القيادية للمشاركين تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتعزيز الهيكل الإداري للدولة بكافة قطاعتها بالصف الثاني من الكوادر المؤهلة لتولي المناصب القيادية خلال المرحلة المقبلة .

وجاءت شروط الالتحاق بالبرنامج:

- مصري الجنسية.

- المرحلة العمرية من ٢٠ لــ٤٠ سنة.

- إجادة أحد اللغات الأجنبية أو أكثر.

- إجادة مهارات التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.

- لديك الخبرات في العمل المجتمعي والتطوعي.

- عضو بمركز شباب أو نادي.

- لديك خبرات وممارسات رياضية.

- لديك خبرات ومهارات قيادية، ومارست دور قيادي من قبل.

- يراعى إختيار نسبة ٥٪ من ذوي القدرات والهمم.

- ولأول مرة يراعى نسبة ٥٠٪ من القيادات النسائية الشابة.

- البرنامج لا يوفر إقامة وإعاشة الأولوية في هذه النسخة لساكني القاهرة الكبرى.

- من المقرر التواصل المباشر مع السادة المشاركين بعد انتهاء فترة التسجيل حتي ٢٠ يوليو الجاري ٢٠٢٣

https://forms.gle/KegU3x4NzzpHh1BV7