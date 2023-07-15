كشف ملابسات السطو على سيارة نقل ماشية بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية من (تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز) بأنه تعرض للسطو حال سيره بسيارته "ربع نقل محملة برأس ماشية" بدائرة المركز متجهاً لأحد الأسواق الكائنة بمركز شرطة المطرية بالدقهلية.

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وذلك بعد أن اعترضته سيارة ربع نقل يستقلها ثلاثة مجهولين، وبحوزة أحدهم سلاح نارى "بندقية خرطوش" حيث قاموا بتهديده والاستيلاء منه على (السيارة قيادته ، رأس الماشية ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) ولاذوا بالهرب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية ، الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ،وأرشدوا عن (السيارة المستولى عليها، والسيارة المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة " مسروقة "، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ، سلاح أبيض ، مبلغ مالى) كما أرشدوا عن رأس الماشية المستولى عليها لدى عميليهما سيئى النية (تاجرى ماشية مقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية "تم ضطبهما") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

حملة أمنية مُكبرة في دمياط لضبط المُخدرات

وفي سياقٍ مُتصل، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا - كفر البطيخ) وقسمى شرطة (رأس البر – دمياط الجديدة).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - عدد 2 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمُتورطين في جرائم البلطجة وغيرها من أنواع الجرائم المُختلفة.

ويشن رجال الوزارة يومياً حملات مُكبرة من أجل ضبط أنواع المُخالفات الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.