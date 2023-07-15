مرافق الشرقية: تحرير 51 ألف محضر لإعادة الإنضباط للشارع

استعرض العقيد سامي اسماعيل مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الشرقية، مجهودات الإدارة والوحدات التابعة لها بالمراكز والمدن والأحياء خلال الفتره من 1 / 3 /2023 حتى 15 / 7 / 2023.

وأوضح أنه لضمان تحقيق الإنضباط بكافة شوارع مراكز ومدن المحافظة، تم شن حملات مفاجئة لرصد ورفع الإشغالات وضبط المخالفات أسفرت عن تحرير 50875 محضر متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات إدارة شرطة المرافق وتعاونها الدائم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، في شن حملات تفتيشية صباحية ومسائية لفرض سيادة القانون، وإزالة كافة التعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى، لإعادة الإنضباط للشارع.

وجه المحافظ، بضرورة استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات بحرم الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وتطبيق القانون على غير الملتزمين، حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المدن.