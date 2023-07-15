القبض على سارق المحلات التجارية بالقاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته (مبلغ مالى – مفك ) لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المحلات التجارية.

اقرأ أيضاً: أمن القاهرة يضبط عصابتي سرقة الشركات والهواتف





وذلك بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بإرتكابه (3) وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

ضبط 3 مُتهمين كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة الدراجات النارية

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " ، وأقروا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم (سيئ النية ، له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية وإتهموه لأحدهم بالسرقة .

وتمكنت الجهود من ضبط ( 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم ( مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية) لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على استبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم المتهمين بالإستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هرباً مستقلين السيارة المشار إليها، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

وتكقف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط المُجرمين والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية لتقديمهم للعدالة.

ويشن رجال وزارة الداخلية حملات يومية تهدف لضبط كافة أنواع المخالفات وتقويم أي خروج عن القانون وذلك للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المُجتمع.

وتحظى مجهودات الوزراة باستحسان الشعب المصري الذي يلمس تأثير تلك الحملات على حياته اليومية، ويرى كيف تصب في صالح الوطن والمواطنين في كافة مُحافظات الجمهورية.