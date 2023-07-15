وزير الإسكان يتفقد كورنيش وشاطئ رقم 4 بالغردقة

استكمل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، جولتهما بمدينة الغردقة حيث تفقدا كورنيش الشاطئ العام رقم 4 يرافقه بعد تفقده محطة اليسر لتحلية المياه. وأعجب الوزير بأعمال التطوير الأخيرة التى تمت بالشاطئ والكورنيش، وتحدث عن إمكانية إنفاق لعبور المشاة للتسهيل على المواطنين للدخول الى الشاطئ.



يذكر أن كورنيش الشاطئ العام رقم 4، يقع على مساحة على مساحة 50 ألف متر مربع، حيث من المقرر إنشاء نافورة راقصة وأكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ، ودورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار ومنطقة انتظار للسيارات.



بالإضافة إلى أعمال فنية لتجميل الشاطئ برؤية عالمية، وأرضيات رخام وجرانيت، يتوسطها 4 نوافير فى كل منها مجسم لتمثال بحرى، ومجسمات بأحجام مختلفة ووحدات إنارة موزعة على مسطح المشروع وبرجولات ومقاعد لخدمة الممشى، ويشمل المشروع تطوير الكورنيش الخاص بالشاطئ

بالإضافة إلى أعمال فنية لتجميل الشاطئ برؤية عالمية، وأرضيات رخام وجرانيت، يتوسطها 4 نوافير فى كل منها مجسم لتمثال بحرى، ومجسمات بأحجام مختلفة ووحدات إنارة موزعة على مسطح المشروع وبرجولات ومقاعد لخدمة الممشى، ويشمل المشروع تطوير الكورنيش الخاص بالشاطئ ليصبح بعرض 8 أمتار وطول 700 متر، ليكون مناسباً لحركة المشاة ومتنفساً لأبناء المدينة.



وتشمل الأعمال إنشاء تندات ومقاعد مدرجة للاستمتاع بالبحر، مع تركيب رخام ومظلات خشبية، وتخصيص أماكن لأكشاك تجارية مصممة بنظام حضاري للمحافظة على المنظر الجمالى للمدينة بمنطقة الكورنيش، وقدرت تطوير الكورنيش بـ20 مليون جنيه، للمرحلة الأولى، وتصل التكلفة إلى 80 مليون جنيه على مراحل، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير والإسكان.