ضبط عامل أصاب آخر برش خرطوش في بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام عامل في العقد الخامس من العمر يقيم بناحية القوصية دائرة المركز مصابًا برش خرطوش بالقدمين تعدى عليه آخر بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حمام . ع . ع . ا" 46 سنة عامل ويقيم بناحية القوصة دائرة المركز مصاباً برش خرطوش بالقدمين وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .



انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "أشرف . ع . م" 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة .



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب

بالكشف عن السلاح المضبوط تبين أنه غير مبلغ بسرقته .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .