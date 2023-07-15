إصابة عاملين بطلقات نارية أثناء عبث أحدهما بسلاح بدار السلام

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عاملين يقيمان بناحية أولاد خلف دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابين بطلقات نارية بالقدم اليسرى والفخذ الأيمن أثناء عبث أحدهما بسلاح ناري كان بحوزته حال تواجده بالمنزل خرجت منه طلقة أحدثت الإصابة وجرى ضبط السلاح وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كل من :- "عبد العاطي . ع . م . س" 31 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالقدم اليسرى فتحتي دخول وخروج و"عبد الحميد . ح . ع . س" 35 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيمن ويقيمان بناحية أولاد خلف دائرة المركز .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصابين قررا بأنه أثناء تواجدهما بمنزل الأول وقيامه بالعبث بسلاح ناري خاصته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ أحدثت إصابته المشار إليها وأستقر المقذوف بالفخذ الأيمن للثاني ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك .

تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد الأول وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .