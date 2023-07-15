اليوم نهائي فردي الشباب والشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث بمشاركة 8 مصريين

تقام اليوم السبت منافسات نهائي فردي الشباب والشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عامًا والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 16 من الشهر ذاته.

منتخب مصر



وتشارك مصر في النهائي بالعلامة الكاملة حيث تأهل من الشباب كلًا من محمد حاتم ، وسيف وائل وأسامة مدحت ، وطارق تامر.

بينما تأهل من تصفيات الشابات كلًا من جنة وليد وفريدة أبو هاشم، وسارة عمرو ريتاج علاء.

وأقيمت بالأمس منافسات السلاح للشباب والشابات وتستكمل اليوم باقي المنافسات.

وتبدأ منافسات نهائي الشابات بنقاط السلاح الإضافية في الساعة الثالثة و5 دقائق ثم تتوالى المنافسات بالموانع ثم السباحة وأخيرًا الليزر رن.

ثم تبدأ منافسات نهائي الشباب بمنافسات نقاط السلاح الإضافية في الساعة السابعة و5 دقائق ثم تتوالى المنافسات بالموانع ثم السباحة وأخيرًا الليزر رن.

ونجح المنتخب الوطني في التتويج بميداليتين في اليوم الأول بالبطولة حيث حصد محمد حاتم و أسامة مدحت الميدالية الذهبية في تتابع الفرق للشباب بينما توجت كلًا من سارة عمرو وفريدة أبو هاشم لاعبتا المنتخب الوطني بالميدالية الفضية بمسابقة تتابع الفرق شابات.

منافسات البطولة

و تضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

و تقام البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي و المكون من 17 فردا ، و يشمل برنامج البطولة منافسات فردي البنين و فردي البنات و التتابع والتتابع المختلط

و ينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.

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