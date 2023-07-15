القوات الروسية تُسقط مُجددًا صواريخ ظل العاصفة البريطانية

تمكنت "القوات الروسية" من إسقاط صواريخ بريطانية الصنع أطلقتها كييف على مناطق خاضعة لسيطرتها في الجنوب الأوكراني، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، صباح اليوم السبت.

وذكرت القوات الروسية أنها أسقطت صاروخين من طراز "ستورم شادو" أو "ظل العاصفة"، وهما من صنع بريطاني.

وقال حاكم مقاطعة زابوريجيا، يفهين باليتسكي، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ على منطقتين في المقاطعة هما بيرديانسكو وميليتوبول.

وأضاف أن الدفاع الجوي الروسي أسقط الصواريخ، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا بين السكان أو البنية التحتية.

الوضع الميداني:

وأشار إلى أن الوضع الميداني في المقاطعة لم يتغير، معتبرا أن "أوكرانيا بالفعل في وضع ضعيف، ولم تبادر إلى أي أفعال نشطة خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وأصبحت بريطانيا، في مطلع مايو الماضي، أول دولة تقول إنها بدأت تزويد كييف بصواريخ "كروز" بعيدة المدى.

وتقول لندن إن منح هذه الأسلحة يعطي أوكرانيا أفضل فرصة للدفاع عن نفسها بمواجهة وحشية روسيا المتواصلة، مُطالبة روسيا بأن تدرك أن أفعالها وحدها أدت إلى مد أوكرانيا بمثل هذه الأنظمة الصاروخية.

من ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن استفزازات الولايات المتحدة مع حلفائها، تدفع كوريا الشمالية إلى تعزيز استعداداتها العسكرية بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ.

وشدد الدبلوماسي الروسي، في حديث للصحفيين اليوم، على أن كوريا الشمالية ترد بهذا الشكل على تصرفات الغرب.

وأضاف: "موقفنا معروف، وقمنا بإعلانه مجددا. كل عمليات الإطلاق والاستعدادات العسكرية الأخرى - هي رد فعل على الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها. إنهم في الواقع يستفزون كوريا الشمالية ويتم دفعها لبناء قوتها الدفاعية".

وتابع نائب الوزير الروسي، أن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين تتحققان من صحة معلومات زعمت بسقوط صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.