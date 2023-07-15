فيتوريا يبدأ إستعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

سيطرت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعدما أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، عن وقوع الفراعنة ضمن المجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي.

وأكد المدرب البرتغالي أن فريق عمله بدأ من الآن استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، تحت شعار لا بديل عن احتلال صدارة المجموعة وإقتناص تذكرة التأهل للمونديال من أجل تعويض الشعب المصري عن إخفاق العام الماضي عندما فشل منتخبنا في التأهل لمونديال قطر 2022.

‏وتتأهل 9 منتخبات عن قارة أفريقيا مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما يخوض أفضل 4 منتخبات بالمركز الثاني تصفيات فيما بينها ليتأهل واحد منهم من أجل لعب الملحق العالمي.

وقال فيتوريا، خلال تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر، أنه يحترم جميع فرق المجموعة، ولكن من يريد التأهل إلى البطولة الأهم لأي منتخب أو لاعب وهي كأس العالم، عليه أن يلعب للفوز وجمع أكبر عدد من النقاط.

‏وتابع المدير الفني للفراعنة أنه يعي تمامًا أهمية التأهل لكأس العالم، وسيسعى جاهدًا مع باقي أفراد طاقمه واللاعبين لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026.

يُذكر أن قرعة تصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بقارة إفريقيا أسفرت عن مجموعات متوازنة، والتي أجريت في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، وشهدت تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا كأس العالم 2026 بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 وتشهد مشاركة 48 فريقا لأول مرة.

وتقام تصفيات إفريقيا بنظام جديد بعد زيادة مقاعد منتخبات القارة في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تأكد إقامة كأس العالم في أمريكا بمشاركة 48 منتخب لأول مرة.

وتقام بنظام المجموعات وتقسم المنتخبات المشاركة إلى 9 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق، معنى أن التصفيات ستقام على مدار 10 جولات كاملة بنظام الذهاب والعودة.

وسيتأهل أوائل المجموعات التسعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، ثم سيتم تحديد 4 منتخبات الأفضل ما بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسعة.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة إفريقيا من أجل مواجهة خصم من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.