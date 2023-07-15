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السبت 15 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المنطقة التراثية في العلمين.. مسرح روماني ومجمع سينمات وأماكن ترفيهية (ِشاهد)

المسرح الروماني
المسرح الروماني

قالت المهندسة فدوى خضر، من إحدى الشركات المنفذة للمنطقة التراثية في العلمين، إن هذا المشروع سيكون من أهم الأماكن الجاذبة للزائرين في الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن الجزء الذي يخص شركتها به مجموعة كبيرة جدًا من المباني مثل المسرح الروماني ومبنى الأوبرا ومجمع سينمات ومكتبة ومتحف.

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مجمع سينمات والأوبرا والمكتبة وأرض المعارض

وأضافت "خضر"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: "عندما يبدأ تشغيل المشروع سيكون هذا المكان نقطة جذب مهمة للسياح في الساحل والقادمين من مختلف الأماكن، لدينا مجمع سينمات والأوبرا والمكتبة وأرض المعارض".

وتابعت: “أعمل في هذا المشروع منذ سنتين، وعندما جئت كانت أعمال الخرسانات للمسرح الروماني انتهت، لكننا شارفنا على إنهاء كل الأعمال بنسبة إنجاز 80% وسيكون التسليم قريبا جدا".

المسرح الروماني سيمكنه استيعاب 1000 شخص

وواصل: "المسرح الروماني سيمكنه استيعاب 1000 شخص لأن مساحته كبيرة جدا، وبالتالي سيشهد تنظيم استعراضات كبيرة جدا، كما أن مبنى أرض المعارض قارب على الانتهاء، ونعمل على إنهاء الواجهات الخارجية للأوبرا وسيكون في حاجة إلى المزيد من الوقت للتسليم".

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