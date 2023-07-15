أعراض مرض الحمى القلاعية وطرق الوقاية .. تزامنًا مع انطلاق حملة التحصين

في ضوء جهود الدولة المصرية ولاسيما وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي برئاسة السيد القصير، تنطلق اليوم السبت أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية.

حملة ضد مرض الحمى القلاعية

وتشمل الحملة تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تعمل من خلال لجان ثابتة ومتحركة لتحقيق الاهداف المرجوة منها.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مرض الحمى القلاعية:

يعد مرض الحمى القلاعية أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب الماشية منها الجاموس والاغنام والابقار.

يًصيب هذا المرض اليد والقدم والفم.

يحتاج إلى علاج عرضي أي التعامل مع كل إصابة على حدة.

يتسبب في نشوب هذا المرض مجموعة من الفيروسات.

الحمى القلاعية

أعراضه

حمى طفيفة والتهاب في الحلق

إنخفاض إنتاجية الحيوان المصاب وصعوبة وقوف الحيوان

فقدان الشهية وارتفاع درجات الحرارة وتورم كاحل الحيوان

تقرحات في فم الحيوان المصاب ويجعله غير قادر على الأكل

سيلان لعاب الحيوان

ارتفاع درجة حرارة الحيوان تتعدى 40 درجة مئوية

التهاب في حوافر الحيوان مما يفقده القدرة على التحرك

المرض قد يسبب أزمة تنفسية ويصيب القلب، ما يزيد من احتمالات الوفاة

طرق الوقاية

عزل الحيوانات المصابة بالمرض عن باقي الحيوانات

عزل المواليد عن الأمهات المصابة

ضرورة استشارة الطبيب البيطري عند ظهور أي أعراض على المواشي

يجب على المربي قبل الذهاب إلى السوق أو دخول الحظيرة تغيير ملابسه وغسل يديه ونعله

عدم سقي المواشي من الترع والمصارف العامة وقت انتشار المرض

عزل أي مواشي جديدة في الحظيرة لفترة كافية للتأكد من خلوها من المرض بعيدة عن المواشي الموجودة من البداية مع ضرورة التحصين بطريقه آمنة.

وغالبًا ما تزول الأعراض خلال فترة تتراوح بين 7 - 10 أيام من بدء ظهورها، لكن إذا كان عمر المصاب أصغر من عامين، فقد تستمر الأعراض مع المصاب لفترة أطول.