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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس كوريا الجنوبية يصل أوكرانيا في زيارة مُفاجئة

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول

وصل رئيس كوريا الجنوبية، "يون سيوك يول"، إلى أوكرانيا في زيارة مُفاجئة لم يتم الإعلان عنها مُسبقًا، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، صباح اليوم السبت.

ووفقًا للوكالة، يعتزم رئيس كوريا الجنوبية لقاء فلاديمير زيلينسكي.

من جانبه ذكر ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية، في بيان له اليوم، أن الرئيس يون سوك يول وصل إلى أوكرانيا برفقة زوجته من بولندا.

وأشار البيان إلى أن رئيس كوريا الجنوبية قام بزيارة بوتشا وإيربين.

شراكة ثنائية جديدة للتعاون:

من ناحية أخرى، أقام رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، والأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، يوم الثلاثاء، شراكة ثنائية جديدة للتعاون في 11 مجالًا، حسب ما أكده المكتب الرئاسي.

واعتمد يون وستولتنبرغ، بحسب المكتب الرئاسي، برنامج الشراكة المصمم على نحو فردي خلال اجتماع على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس بليتوانيا، حيث سيتم رفع العلاقة الثنائية من برنامج الشراكة الفردية للتعاون الذي أنشئ في عام 2012، وشمل 7 مجالات، بما في ذلك الاتصالات السياسية العسكرية والدفاع السيبراني ومنع الانتشار ومكافحة الإرهاب، بينما يزيد البرنامج الجديد عدد المجالات إلى 11 مجالا لتشمل الحوار والمشاورات لتعزيز التفاهم المتبادل عن التهديدات الأمنية المشتركة، فضلا عن مجالات أخرى.

وأوضح  يون سيوك يول في بداية الاجتماع قائلًا: "لقد جئت لتأسيس إطار للتعاون من خلال إنشاء برنامج الشراكة المصمم على نحو فردي ومن أجل إجراء مشاورات حول التعاون مع الناتو في مجال المعلومات العسكرية والمجالات الإلكترونية"، مردفًا: "في وقت لا يمكن فيه الفصل بين الأمن في المحيط الأطلسي والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون هناك تعاون وثيق بين دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، وبين حلف الناتو"، في إشارة إلى الدول الأربع المدعوة إلى القمة باعتبارها دولا شريكة للناتو.

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