مياه الشرقية تعلم الرائدات الريفيات وربات البيوت مبادىء السباكة

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بالإشتراك مجلس مدينة بلبيس، ندوة توعوية للسيدات وربات البيوت.

استهدفت الندوة؛ العاملات بوحدة السكان بمجلس المدينة، والرائدات الريفيات بالشؤون الإجتماعية بالقرى، وبعض ربات المنازل، وذلك للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي لتحقيق التنمية المستدامة وذلك برحبة أبو عيسي، وقد تم تعريف السيدات الحاضرات بالمعايير القياسية لجودة مياه الشرب، وخطورة الطلمبات الحبشية.

كما تم التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع، والقطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة الى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوي المياه و الصرف الصحي و تطبيق الموبايل 125.

و أختتمت الندوة فعاليتها بعمل ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة، حيث تم خلالها تدريب السيدات على كيفية إصلاح صنابير المياه، وإصلاح التسريبات لجميع الأدوات الصحية، وحثهم على تصليح وصيانة الأدوات الصحية، وذلك للحد من المياه المهدرة، وقامت السيدات بالتطبيق العملي أثناء الورشة.