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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تدريب 4 آلاف مقاتل أوكراني على المساعدات اللوجستية (شاهد)

أولكسندر فولوديروفيتش
أولكسندر فولوديروفيتش مدير مركز التدريب في فيلقٍ قتالي بالع

 قال أولكسندر فولوديروفيتش، مدير مركز التدريب في فيلقٍ قتالي بالعاصمة الأوكرانية كييف، إنه جرى مضاعفة قدرات المقاتلين من خلال عمليات التدريب والتأهيل.

 

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تجهيز وتدريب أكثر من 4 آلاف مقاتلٍ متطوع:

 وأضاف "فولوديروفيتش" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أنَّ المركزَ تمكن من تجهيز وتدريب أكثر من 4 آلاف مقاتلٍ متطوع على تقديم المساعدات اللوجستية في أثناء المعارك والإخلاء العسكري.

 وأوضح مدير مركز التدريب في فيلقٍ قتالي بالعاصمة الأوكرانية كييف، أنه بفضل المدنيين المتطوعين استطعنا تكوين مركز التدريب في فيلق قتالي لمواجهة القوات الروسية.

 

 المُضادات الجوية الأوكرانية جرى تفعيلها:

في سياقٍ آخر، أفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن المُضادات الجوية الأوكرانية جرى تفعيلها في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

 جدير بالذكر أنَّ الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط؛ لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

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