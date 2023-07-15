ارتفاع شديد في الحرارة والعظمى تسجل 44 درجة

تشهد البلاد، اليوم السبت، ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط للرياح على المناطق كافة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن حالة البحرين اليوم، أكدت الهيئة أن الحالة تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر، وفي البحر الأحمر من 1 إلى 1.75 متر.

وتنشر لكم "بوابة الوفد" بيان بدرجات حرارة اليوم في محافظات الجمهورية:

درجات الحرارة

- القاهرة 40 - 26

- العاصمة الإدارية 37 - 25

- أكتوبر 38 - 25

- بنها 37 - 26

- دمنهور 37 - 26

- وادي النطرون 37 - 25

- كفر الشيخ 36 - 25

- المنصورة 36 - 25

- الزقازيق 38 - 27

- شبين الكوم 37 - 26

- طنطا 36 - 25

- دمياط 35 - 25

- بورسعيد 35 - 25

- الإسماعيلية 38 - 25

- السويس 37- 24

- العريش 36 - 25

- رفح 35 - 26

- رأس سدر 38- 27

- نخل 38 - 22

- كاترين 35 - 18

- الطور 35 - 26

- طابا 37 - 25

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 22

- السلوم 34 - 21

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 39 - 29

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 38 - 29

- شلاتين 38 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 36 - 27

- الفيوم 40 - 24

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 40 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 24

- أبوسمبل 42 - 28