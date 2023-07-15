طفلة تحرج بايدن.. وتضعه في موقف مضحك (فيديو)

أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حاول أن يداعب طفلة صغيرة بعضها على كتفها قبل مغادرته فنلندا. ولكن الخوف أصاب الطفلة ورفضت ذلك بشكل قطعي، وفق روسيا اليوم.

وأشارت القناة إلى أن ذلك حدث أثناء مغادرة الرئيس الأمريكي لهلسنكي، عندما استقبل بايدن موظفي السفارة الأمريكية وعائلاتهم قبل ركوب الطائرة.

وتُظهر المشاهد المنشورة كيف يميل الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما نحو فتاة صغيرة تحملها والدتها ويحاول أن يعضها على كتفها.

وبدت الفتاة الصغيرة خائفة خلال الحادث وأدارت رأسها في وقت لاحق عندما حاول بايدن، تقبيلها على رأسها.



