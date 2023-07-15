لماذا لقب الصحابي أبو بكر بالصديق

أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من أشهر الصحابة وأقربهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم ، بالإضافة الى أنه أول من أسلم من الرجال وأول خليفة للمسلمين .

كان سيدًا من أسياد قريش ، ومعروفًا بوسع عقله وإتزانه ، وكان ممن رفض عبادة الأصنام ، بل كان حنيفًا على ملة إبراهيم عليه السلام .

ألقاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه

لقبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعتيق، أي عتيق الله من النار، وقيل أن سبب تلقيبه بالعتيق لأنه كان جميل الوجه، وقيل لأنه قديمٌ في فعل الخير.

ولقبه الله تعالى الصاحب في القرآن الكريم قال تعالى : ﴿ِ إِذ يَقولُ لِصاحِبِهِ لا تَحزَن إِنَّ اللَّهَ مَعَنا ﴾.

ولقد لقب بالصديق لأنه كان رضي الله عنه يصدق الرسول عليه السلام في كلّ شيء، ولم يُكذبه أبدًا حين كذبه جميع الناس، فقد صدقه عندما أخبره برسالة الإسلام، وصدقه عندما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج . وقد جاء في حديث روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: « لما أُسرِيَ بالنبيِّ إلى المسجدِ الأقْصى. أصبح يتحدَّثُ الناسُ بذلك، فارتدَّ ناسٌ ممن كانوا آمنوا به، و صدَّقوه، و سَعَوْا بذلك إلى أبي بكرٍ، فقالوا: هل لك إلى صاحبِك يزعم أنه أُسرِيَ به الليلةَ إلى بيتِ المقدسِ؟ قال: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: لئن كان قال ذلك لقد صدَقَ، قالوا: أو تُصَدِّقُه أنه ذهب الليلةَ إلى بيتِ المقدسِ وجاء قبل أن يُصبِحَ؟ قال: نعم، إنِّي لَأُصَدِّقُه فيما هو أبعدُ من ذلك، أُصَدِّقُه بخبرِ السماءِ في غُدُوِّه أو رَوْحِه فلذلك سُمِّي أبو بكٍر الصِّديقَ ».