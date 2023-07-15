أحد العاملين بمدينة العلمين: تركت الخليج للعمل في المشروع الضخم (فيديو)

قال أحمد حسن، أحد عمال مدينة العلمين، إن العلمين الجديدة مدينة عالمية، وتشبه العديد من المدن والعواصم التي يقتصدها الكثير من السائحين، معقبا: "أنا حسيت أن العلمين زي دبي، والأبراج اللي فيها من أكبر الأبراج في الشرق الأوسط".

المشروعات اللي بتعملها مصر زي برا

وأضاف العامل بمدينة العلمين خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي" ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية “سي بي سي” مساء اليوم أنه كان يعمل في أحد الدول الخليجية، ولكن حينما علم أن شركته تعمل في العلمين، طلب من شركته التواجد في مصر في المشروعات المصرية، معقبا: "المشروعات اللي بتعملها مصر زي برا في ارتفاع الأبراج والجودة".

وأشار إلى أنه يعمل في مدينة العلمين منذ 3 سنوات، موضحا أن الفعاليات المتواجدة في مدينة العلمين تستقطب الكثير من السائحين، والكثير من العاملين، لافتا إلى أن الفعاليات تكون سبب في توفير فرص عمل للكثير من المواطنين من كافة محافظات الجمهورية، "معانا ناس هنا من أول أسوان لحد القاهرة".