حقيقة طلب أوسوريو عدم مشاركة الزمالك في البطولة العربية

كشف محمد حبشي وكيل أعمال خوان كارلوس أوسوريو طلب المدرب الكولومبي عدم مشاركة نادي الزمالك في البطولة العربية للأندية.

ويمر الزمالك بموسم كارثي على مستوى النتائج في مختلف المسابقات بالموسم الحالي كانت أخرها الخسارة القاسية أمام الأهلي برباعية مقابل هدف في الدوري المصري.

وخرجت تقارير في الساعات الماضية تشير إلى طلب أوسوريو عدم مشاركة الزمالك في البطولة العربية ما دفع وكيله لتوضيح حقيقة الأمر.

وأكد حبشي خلال تصريحات تليفزيونية أن مشاركة الزمالك في البطولة العربية من عدمها ليس من اختصاصات المدرب الكولومبي مشيرا أن القرار متعلق بإدارة النادي وليس المدرب.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية التي تضم الاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب من السعودية.

ومن المنتظر أن يستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري يوم 28 يوليو الجاري ثم يواجه الشباب يوم 31 من الشهر ذاته ويختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من أغسطس.

وعن خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة 126 ومدى تأثيرها على مستقبل أوسوريو مع الزمالك، أكد محمد حبشي أنها لن تؤثر على بقائه مع القلعة البيضاء مؤكدًا أن هناك تنسيق بين المدرب الكولومبي وإدارة النادي بشأن الصفقات الجديدة ووضع رؤية للموسم الجديد.

وتلقى الزمالك خسارة قاسية من غريمه التقليدي الأهلي مساء الخميس برباعية مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة بينما حسم الأهلي اللقب برصيد 78 نقطة.

ويتبقى لفريق الزمالك مباراة واحدة في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز ستكون أمام فاركو وستقام مساء الأحد.