ضبط 91 طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة ، حملات مكثفة علي المنشآت الغذائية بمراكز حوش عيسي والنوبارية والمحمودية وادكو وكفر الدوار والرحمانية ورشيد وأبوحمص وأبو المطامير ودمنهور و شبراخيت وكوم حمادة

أسفرت عن ضبط91,424 طن واحد وتسعون طنًا وأربعمائة وأربعة وعشرون كجم ، شملت (مواد حافظه يحظر إستخدامها واضافتها للألبان تم ضبطها داخل أحد معامل منتجات الألبان لما تسببه من أمراض سرطانية وتشكل خطر داهم على صحة المواطنين ، ومنتجات البان بها تغير في الخواص الطبيعية وينبعث منها رائحه كريهه ، وملح طعام غير محتفظ بخواصه الطبيعيه ، ومتحجر لسوء تخزينه وتلوثة بالأتربة والشوائب ، ومخللات بأنواعها ، والبان ، وعصائر معبأة ، ومخبوزات بأنواعها ، وحلويات وشيكولاتة ، وجمبرى مجمد ، وبطارخ مجمدة ، ومنتجات لحوم مجمدة ، وجميعها منتهية الصلاحية ، طبقًا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات)

وتم تحرير محاضر ضبط بالواقعة ضد المخالفين وتم وقيدهم بأقسام الشرطة بأرقام جنح وللعرض على النيابة العامة للتصرف بالاضافة إلي تحرير 451جنحة صحية.

وبلغ اجمالى عدد العينات التى تم سحبها 221 عينة أغذية ،تم إرسالها للمعامل للفحص للصلاحية للإستهلاك الآدمي، شملت مخالفات لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بتداول الأغذية وعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية بأماكن تداول الأغذيه وعرض لحوم مكشوفة وعدم مراعاة اشتراطات نقل اللحوم وعدم وجود تصريح لبيع المثلجات .

وتم قيدهم بأقسام الشرطة المختصة والعرض على النيابة العامة .

كما تم التوصية بإيقاف تشغيل عدد33منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ، ولوجود مصدر تلوث بها وتم مخاطبة الوحدات المحلية بهذا الشأن ولحين توفيق أوضاعهم.