حقيقة رحيل أوسوريو عن الزمالك

كشف محمد حبشي وكيل أعمال خوان كارلوس أوسوريو حقيقة ما تردد من أنباء عن رحيله المدرب الكولومبي عن القلعة البيضاء في الساعات الماضية.

وترددت أنباء عن وصول عرض إلى أوسوريو لتدريب منتخب هندوراس في الساعات الأخيرة ما دفع وكيله للرد على تلك الأنباء.

ونفى محمد حبشي وكيل أوسوريو حقيقة تلك الأنباء مؤكدا أن موكله يحترم تعاقده مع نادي الزمالك مؤكدًا أن ما تردد عن رحيله عار تماما عن الصحة.

وأضاف حبشي أنه من الطبيعي وصول عروض تدريبية كثيرة لأوسوريو كونه مدرب له اسم في عالم التدريب.

وواصل وكيل المدرب الكولومبي أن أوسوريو يعمل حاليا على تصحيح الأخطاء التي يعاني منها الزمالك.

وتلقى الزمالك خسارة قاسية من غريمه التقليدي الأهلي مساء الخميس برباعية مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة بينما حسم الأهلي اللقب برصيد 78 نقطة.

ويتبقى لفريق الزمالك مباراة واحدة في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز ستكون أمام فاركو وستقام مساء الأحد.