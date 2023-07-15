صرحت جهات التحقيق ، بدفن جثمان شخص لقي حتفه ، بعدما صدمته سيارة مسرعة بجوار مستشفى في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وضبط قائد السيارة.

التصريح بدفن جثمان شاب صدمته سيارة بشبين القناطر

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول خالد.د 45 سنة، نجار وتوفي أثناء إسعافه.

وبالانتقال والفحص تبين وفاته إثر اصطدام سياره مسرعه أثناء وقوفه أمام ورشته بجوار مستشفى خاص في شبين القناطر، حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

حاول أنقاذ أخوه الصغير.. مصرع شقيقين غرقا بمياه النيل ببنها في القليوبية

وفي واقعة اخري ، لقي شقيقين مصرعهما غرقا بمياه النيل بقرية دحوى التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، حيث حاول الأخ الأكبر إنقاذ شقيقه فور رؤية أخيه يغرق بالمياه، فقفز مسرعا لإنقاذه حتى لقي مصرعه أيضا.

جرى على الفور انتشال الجثتين بمساعدة الأهالي وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شقيقين غرقا بمياه النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع كلا من أحمد بلال، وشقيقه سيف بلال، مقيمين قرية دجوى دائرة مركز شرطة بنها.

وتبين من التحريات أن الأخ الأصغر سيف بلال كان يسبح بمياه النيل، وعندما رأه شقيقه الأكبر يغرق قفز بالمياه محاولا إنقاذه إلا أنه غرق ولقي مصرعه.

وجرى نقل الجثامين وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.