سيلفي صلاة الجمعة يضع محمد رمضان في أزمة جديدة|أغنية أم كلثوم تورطه

تصدر اسم الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد إثارته للجدل ونشره لمجموعة صور الجريئة من كليب أحدث أغنياته "TETABTAB"، عبر حسابه الرسمي على موقع الإنستجرام، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير.

محمد رمضان يؤدي صلاة الجمعة بالساحل الشمالي

استمر الفنان محمد رمضان في اثارة الجدل ولم يكترث لرد فعل الجماهير وانتقادهم له بعد ان ظهر عاريًا وهو يحتضن ثلاثة فتيات بملابس مثيرة على السرير، في فيديو كليب أغنيته الجديدة، حيث شارك متابعيه مقطع فيديو، أثناء تأدية صلاة الجمعة في الساحل الشمالي، حرصًا منه على تأدية الفروض حتى وإن كان في الأماكن المخصصة للمصيف.

نشر محمد رمضان، مقطع الفيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وعلق قائلا: ما تفوتناش صلاة الجمعة حتى لو في الساحل الشمالي"، وأرفق مقطع الفيديو بأغنية أم كلثوم "انساك".

محمد رمضان

رواد السوشيال ميديا يفتحون النيران على محمد رمضان

بعد نشره لمقطع الفيديو، انهالت التعليقات السلبية على محمد رمضان وهاجمه المتابعين شر هجوم وجاءت التعليقات كالأتي، "طب حط سورة الكهف اوقع من اغنية ام كلثوم"، " النهارده من داخل المسجد امبارح من داخل حضن النسوان"، "مدام بتصلي ليه حاطط أغنية لأم كلثوم"، "يعني صلاة وتحط أغنية أم كلثوم بدل ما تحط آية قرآنية"، " الله يتقبل الطاعات المهم انه لايسى فروض الله عليه حتى ربنا ماينساه هو الذي جعل محبة الناس له وحتى لورايح يصلي الناس الي طالبه تتصور معو وليس هو اللهم تقبل من جميع المسلمين امين"، " حصل يا فنان وطول الليل ترفع ف شوتات".

أخر أعمال محمد رمضان

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلم ع الزيرو، في دور العرض السينمائي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تأجيل عرضه في موسم عيد الأضحى بسبب ضيق الوقت، وعدم استكمال المونتاج والمكساح والموسيقى التصويرية.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول الدي جي، الذي يعاني ابنه من مرض خطير، ويتورط في عدة أزمات تجعله واحدًا من الأثرياء وفي المقابل يدفع الثمن.

ويضم فيلم ع الزيرو، عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.