السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

جولة المتابعة
جولة المتابعة

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا ، فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص .

 وتطبيق القانون على المخالفين ، واسترداد حق الدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على الأراضى الزراعية ، وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة ، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضي وأملاك الدولة .

 حيث اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار حملات ازالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ،  وتم ازالة 44 حالة تعدِِ خلال حملات مكبرة لرفع وازالة التعديات ، نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار،  بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 15 حالة تعد على أراضى أملاك دولة،  و 5 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية بنى صامت،  و حالتان تعدِِ بقرية بنى على ، و 3 حالات تعدِِ على أرض زراعية خارج الحيز العمراني ، بقريتى أبطوجة،  و بردونة ،و 14 حالة تعدِِ بأحياء المدينة.

وفى مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، وتم إزالة 15 حالة تعدِِ على أراضى زراعية و أراضى أملاك دولة ، في قرى طوخ الخيل ، ودمشير ، وصفط الخمار ، ونزلة حسين ، و البرجاية.، وفى مركز سمالوط، تم إزالة 16 حالة تعدِِ  بالبناء على الأراضى الزراعية منها،  8 حالات بقرية قلوصنا ، و 4 حالات تعدِِ بقرية منقطين ، و3 حالات في حى شرق وشمال المدينة .

وتمت الازالة الفورية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفى مركز أبوقرقاص،،  تم إزالة 6 حالات تعدِِ  بالبناء المخالف بقرية بنى حسن، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.

الجريدة الورقية