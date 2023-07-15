التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا ، فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص .

وتطبيق القانون على المخالفين ، واسترداد حق الدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على الأراضى الزراعية ، وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة ، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضي وأملاك الدولة .

حيث اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار حملات ازالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وتم ازالة 44 حالة تعدِِ خلال حملات مكبرة لرفع وازالة التعديات ، نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 15 حالة تعد على أراضى أملاك دولة، و 5 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية بنى صامت، و حالتان تعدِِ بقرية بنى على ، و 3 حالات تعدِِ على أرض زراعية خارج الحيز العمراني ، بقريتى أبطوجة، و بردونة ،و 14 حالة تعدِِ بأحياء المدينة.

وفى مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، وتم إزالة 15 حالة تعدِِ على أراضى زراعية و أراضى أملاك دولة ، في قرى طوخ الخيل ، ودمشير ، وصفط الخمار ، ونزلة حسين ، و البرجاية.، وفى مركز سمالوط، تم إزالة 16 حالة تعدِِ بالبناء على الأراضى الزراعية منها، 8 حالات بقرية قلوصنا ، و 4 حالات تعدِِ بقرية منقطين ، و3 حالات في حى شرق وشمال المدينة .

وتمت الازالة الفورية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفى مركز أبوقرقاص،، تم إزالة 6 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بقرية بنى حسن، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.