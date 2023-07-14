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السبت 15 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سيارة مسرعة تنهي حياة أربعيني في شبين القناطر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي شخص حتفه بعدما صدمته سيارة مسرعة بجوار مستشفى شبين القناطر بالقليوبية، ونقلت الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وضبط قائد السيارة.

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 سيارة مسرعة تنهي حياة اربعيني في شبين القناطر 

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية،  إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول خالد.د 45 سنة، نجار وتوفي أثناء إسعافه.

 

وبالانتقال والفحص تبين وفاته إثر اصطدام سياره مسرعه أثناء وقوفه أمام ورشته بجوار مستشفى خاص في شبين القناطر، حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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